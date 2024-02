Europa | quali prospettive di crescita nel 2024?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Giappone, Regno Unito e Germania sono tra i Paesi sviluppati del G7 che sono entrati ufficialmente in recessione tecnica alla fine del 2023, con due trimestri consecutivi di calo economico. Le economie di Regno Unito e Germania si sono contratte dello 0,3% nel quarto trimestre del 2023, mentre il PIL del Giappone si è ridotto dello 0,1%. Questi cali evidenziano la fragilità della ripresa economica globale dopo la pandemia covid, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la continua erosione del potere d’acquisto.di? Lo scrive Audrey Bismuth, Global Macro Researcher, La Française AM in una lunga analisi nella quale sottolinea che “mentre l’attività degli Stati Uniti mostra una maggiore resistenza grazie alle famiglie che hanno attinto ai risparmi accumulati dopo la pandemia e ...