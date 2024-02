Eurolega Femminile | gara 2 quarti di finale | il programma

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Archiviata1 deididell‘, oggi le squadre scendono in campo per il secondo incrocio in. Si prospettano sfide interessanti, esattamente come lo sono state nei primi incontri, ma soprattutto incerte, poiché chiunque potrebbe riuscire a ribaltare il risultato in base all’atteggiamento con cui scenderà in campo. Dall’Italia ovviamente gli occhi sono puntati su Schio, che è chiamata alla rimonta dopo la sconfitta pesante contro l’USK Praga di1 per 78-60. Andiamo dunque a vedere che cosa riserva ildi2 deididie dove vedere le sfide. Crediti foto: Famila Basket ...

