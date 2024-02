(Di mercoledì 28 febbraio 2024)al massimo storico in Borsa. A Parigi il titolo sale dell'1,35% a 198,38 euro, toccando il record dalla nascita del gruppo endo quindi i 90di(90,035).

EssilorLuxottica supera i 90 miliardi di capitalizzazione: (ANSA) - MILANO, 28 FEB - EssilorLuxottica al massimo storico in Borsa. A Parigi il titolo sale dell'1,35% a 198,38 euro, toccando il record dalla nascita del gruppo e superando quindi i 90 miliardi ...notizie.tiscali

Michael Kors prosegue la liaison con EssilorLuxottica per gli occhiali: La collaborazione tra la griffe americana e il colosso eyewear, avviata nel 2015, sarà rinnovata per altri cinque anni dal 1° gennaio 2025, con possibilità di prolungare ulteriormente l’accordo. «Si t ...milanofinanza

EssilorLuxottica: estende accordo di licenza con Michael Kors: New York, 21 feb. (Adnkronos) - EssilorLuxottica e Michael Kors annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e ...affaritaliani