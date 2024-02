ESG | l’importanza delle PMI nella transizione sostenibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutil Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino nell’ambitoproprie iniziative ed attività ha riservato particolare attenzione ai temi della sostenibilità, sottolineando come essere, non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali, costituisce di per sé un fattore strategico di crescita, un valore percepito e valutato in termini oggettivi dalle Istituzioni, dagli Istituti bancari e dagli stakeholders. Per approfondire questo tema così attuale e rilevante, il Comitato Piccola Industria ha organizzato, in stretta collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, un Seminario dal titolo: ESG –PMIche si terrà Giovedì 29 ...