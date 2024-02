ESCLUSIVA – Elena Micozzi | “Mi immagino il villaggio olimpico e mi ripeto che posso farcela”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla parola “Olimpiadi” l’immagine che le viene in mente è il, con tante persone di tutti gli sport. “Una grande esperienza a livello di vita anche come persona umana e quindi una cosa molto più grande rispetto ad un Mondiale perché quando andiamo a Mondiali ed Europei siamo sempre noi dell’ambito della canoa slalom” racconta, raggiunta telefonicamente inda Sportface.it. L’azzurra, specialista del C1, spera di esordire ai Giochi Olimpici a Parigi 2024, seppur consapevole che “le Olimpiadi sono il punto più alto ma credo non siano quelle a decifrare il corso della vita. Penso che se qualcuno non riesce ad andare ma vince altre gare a Mondiali ed Europei, anche questeno comunque avere un grande valore“. In effetti, è molto difficile ...