Escalation di furti a Terracina | Fondi e Formia | intensificati i controlli dei carabinieri

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Si è tenuto nella mattinata odierna in Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato d’urgenza dal Prefetto Maurizio Falco ed al quale sono stati invitati a partecipare i sindaci dei Comuni di, Castelforte, Monte San Biagio e Aprilia che avevano chiesto un incontro alla luce della recentediin abitazioni che si sono verificati in quelle zone. Al fine di prevenire qualsiasi evento delittuoso l’Arma deiha intensificato la proiezione esterna e i servizi preventivi delle Stazioni e Sezioni Radiomobili appartenenti ai comandi di Aprilia,. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Tempo di lettura: 2 minutiA partire da questa sera una ventina di giovani , divisi per gruppi e turni, “pattuglieranno” il territorio di Castelvenere , dove da ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiA partire da questa sera una ventina di giovani , divisi per gruppi e turni, “pattuglieranno” il territorio di Castelvenere , dove da ... (anteprima24)

I ladri non si fermano e tornano le ronde nel Cassinate. La mappa dei furti in provincia di Friosinone: Ma non è solo il cassinate a subire l'ondata di colpi messi a segno nelle abitazioni: da nord a sud della provincia, dall'inizio dell'anno si segnala una vera e propria Escalation con furti messi a ...ilmessaggero

Boom di furti sulle auto, rubano pure le gomme e la benzina: Depredate degli oggetti custoditi negli abitacoli, delle componenti meccaniche (pneumatici compresi), del carburante all’interno dei serbatoi. Oppure vandalizzate, il più delle volte mandando in frant ...msn

furti nelle aziende agricole: "Scompaiono anche i trattori, serve più presidio in campagna": Dopo le numerose segnalazioni, Coldiretti si è recata in prefettura per evidenziare il problema. Cardelli: "Abbiamo chiesto un potenziamento dei controlli e ottenuto rassicurazioni" .ilrestodelcarlino