Enrico Papi pronto per La Pupa e il Secchione e spariti gli altri programmi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tra il dire e il fare c è di mezzo il mare: è quanto succede principalmente a Cologno Monzese. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset in merito all'attuale stagione tv, avvenuti a luglio 2023, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva parlato di nuovi, format, film, serie tv, che ad oggi non hanno trovato spazio e programmazione su Canale 5 e Italia 1. Alla fine, anche quest'anno, ci siamo ritrovati con una offerta commerciale decisamente scarsa sotto ogni punto di vista: si è deciso di puntare solo sul Grande Fratello da settembre 2023 ad aprile 2024, L'Isola dei Famosi da aprile a giugno 2024 e su Io Canto in tutte le salse (da Generation a Kids fino a Senior copiando The Voice di Antonella Clerici). Per fortuna c'è Maria De Filippi che porta avanti la baracca con i suoi format consolidati: Tu Si Que Vales, Amici, C'è Posta Per Te e ...