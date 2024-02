Energia | materie prime e tecnologia Ecco le previsioni dei nostri servizi

L’Energia costa meno ma attenzione alle bollette a prezzo bloccato. Ecco perché sono le più care: il secondo è l’incremento del prezzo materia prima al kWh o Smc (metro cubo standard) delle tariffe bloccate rispetto alle tariffe indicizzate. Leggi anche: L’Antitrust avvia un'istruttoria su Poste ...milanofinanza

Energia, mercato stabile ma più caro rispetto a livelli pre-crisi: La crisi energetica, iniziata negli ultimi mesi del 2021 e acuita dal conflitto Ucraina-Russia scoppiato a inizio 2022, sembra essere stata superata.teleborsa

Greenwashing, l’intenzione di raggiungere obiettivi di sostenibilità non configura, di per sè, un messaggio ingannevole: “grazie all’acquisto di Energia elettrica rinnovabile e alle attività di compensazione ... distinguendo in modo inequivoco quanto già realizzato dal professionista in materia di sostenibilità ...ntplusdiritto.ilsole24ore