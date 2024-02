Emma fidanzata con un noto rapper? I retroscena

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuovi indizi creano una situazione di mistero sulla reale situazione sentimentale di. La cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, infatti, avrebbe iniziato una nuova frequentazione, questa volta con undel panorama musicale italiano. Ecco di chi si tratta. La vita sentimentale disembra incuriosire il popolo del web, che si impegna nel trovare indizi che ne tracciano quanto più possibile un quadro chiaro. Dopo la tanto chiacchierata relazione con Stefano De Martino, consumatasi tra i banchi della scuola di Amici, pare che la cantante non abbia più avuto nessuna relazione significativa. Ma adesso il periodo di solitudine sembra essere terminato. Ecco cosa stanno mormorando i suoi fan in rete.?, foto Ansa – VelvetGossipGià ...

Emma Stone torna a collaborare con Yorgos Lanthimos per Save the Green Planet: L'attrice Emma Stone tornerà a collaborare con il regista Yorgos Lanthimos per il remake del coreano Save the Green Planet.cinefilos

L'invito di Emma Bonino alle altre forze politiche: "Aperti a tutti per un'Europa unita": La leader di +Europa lancia un appello alle forze liberali e progressiste: "Vediamo chi ha voglia di fare sul serio" ...ilfoglio

Save the Green Planet: Emma Stone in trattative per recitare nel film: Ed il regista potrebbe tornare a lavorare con Emma Stone che, come riporta Variety ... Segue uno scontro d'ingegno tra il rapitore, la sua devota fidanzata, l'uomo d'affari e un investigatore privato.voto10