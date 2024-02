Emanuele Scieri | assolto in appello uno dei caporali accusati della morte del paracadutista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Andrea Antico non è colpevoledi, ildi leva trovato morto dentro la caserma Gamerra di Pisa nel 1999. Il caporaleFolgore, 45 anni, è statoanche innel processo con rito abbreviato che lo aveva già scagionato in primo grado nel 2021. A differenza degli altri due graduati imputati – Alessandro Panella e Luigi Zabara condannati a luglio nel processo con rito ordinario – Antico non è stato ritenuto partecipe del decesso di. Panella e Zabara hanno ricevuto condanne pesanti, rispettivamente a 26 e 18 anni di carcere. Tutti e tre sono finiti a processo con l’accusa di omicidio volontario in concorso. Il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto la condanna a ...