Elisabetta Franchi | il beauty look di tendenza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ispirazionedifirmata ghd conquista gli addicted. I dettagli Volge al termine la settimana della moda di Milano, ma i trend visti in passerella continuano a cavalcare l’onda social. Tra le collezioni più apprezzate anchee ildelle modelle che hanno sfilato lo scorso sabato pomeriggio per il noto brand italiano. I dettagli delfirmato ghd. L’ISPIRAZIONE L’ispirazione della collezione autunno-inverno 2024/25 nasce dall’immagine senza tempo delle uniformi dei college inglesi, cheha reinterpretato partendo dall’estetica tom boy. L’uniforme viene raccontata con un tocco di trasgressione per esprimere la personalità unica di ogni donna, ...

Elettra Lamborghini, fuori tutto in auto: mai vista così, mostruosa – FOTO: Tra questi c’è stata anche Elettra Lamborghini che è partecipato come ospite ad una sfilata “Fall winter 2024-2025” di Elisabetta Franchi cha ha presentato i capi autunno-inverno-look. La nota ...sportnews.eu

Ex corteggiatrice partecipa alla Fashion week e critica le scelte della nota stilista Elisabetta Franchi: L’influencer ieri ha anche rivelato che alla Fashion week di Milano ha voluto presenziare solo a due eventi: le sfilate di Philip Plein ed Elisabetta Franchi. Nella prima delle due sfilate ha visto ...ilvicolodellenews

Elisabetta Gregoraci chiude Mad in Italy con due look seducenti, i costosi sandali gioiello: Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello vip e i diversi anni alla conduzione di Battiti Live, è tornata in televisione al timone di uno show comico: Mad in Italy. L’ex moglie di ...dilei