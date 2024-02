"Credo che questa sarà una legislatura fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente nella nostra regione. E non solo per il rischio di cementificazione ... (sbircialanotizia)

Elezioni Sardegna, che peso avranno le divergenze oltre il senso di una vittoria: «Imparare dai propri errori» – come i tre leader del centrodestra hanno dichiarato – potrebbe fare aggiustare la rotta post-voto in Sardegna. Per la Lega, nata daiterritori, è un’occasione per tornare ...ilmattino

“Zelensky usi abiti civili. E Meloni...”: l'ultimo delirio di Conte: Giuseppe Conte non si smentisce mai. Visibilmente ebbro per la vittoria della sua candidata Todde alle Elezioni regionali in Sardegna, il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto a "Di Martedì" per ...ilgiornale

Elezioni Sardegna, Meloni e il centrodestra: «Impareremo dagli errori. Il consenso non è calato»: «Da queste Elezioni, dunque non emergerebbe in Sardegna un calo di consenso per il centrodestra». Certo, la tribolazione pare evidente. E non consente alla premier di «lanciarsi nelle danze» a cui è ...ilmessaggero