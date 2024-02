Elezioni Sardegna | Marini | ”Todde in gamba | nel paese del malcontento vince sempre opposizione”

La Reazione di Meloni alla Stampa Estera sulle Elezioni in Sardegna Giorgia Meloni , alla luce dei recenti risultati elettorali in Sardegna , ha espresso la sua ... (webmagazine24)

Regionali Abruzzo, Marco Marsilio e Luciano D'Amico: chi sono i due candidati governatore. La sfida diventata battaglia decisiva: Dopo la Sardegna adesso tocca all’Abruzzo ... punti percentuali di inferiorità rispetto a D'Amico per quanto riguarda la fiducia personale. E le Elezioni sarde hanno confermato che la partita è tutta ...ilmessaggero

Allarme degli 007, 'campagna ibrida russa contro l'Italia, occhio alle Elezioni': Attenzione dell'intelligence ora ai prossimi eventi che catalizzeranno campagne disinformative: le Elezioni europee di giugno, la presidenza italiana del G7, l'uscita dalla Via della seta. Riguardo ...ansa

In Basilicata si avvicina l’ora della verità per la scelta dei candidati presidente: POTENZA - Il peso del risultato delle Elezioni in Sardegna si fa sentire anche in Basilicata. E se nel centrodestra viene data come imminente l’ufficializzazione del candidato governatore (con la ...lagazzettadelmezzogiorno