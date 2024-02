Elezioni Sardegna | manca molto al centrosinistra per essere competitivo nonostante la vittoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Leonardo Botta C’è voluto un pessimo governo uscente della Giunta regionale sarda a guida Solinas e un sindaco di Cagliari inviso alla maggioranza dei suoi concittadini (evidentemente per aver amministrato male il capoluogo), oltre naturalmente a una candidata di centro-sinistra tosta e credibile, per consegnare la regioneal cosiddetto campo largo (ma non larghissimo, vista la corsa solitaria dei centristi al seguito dell’immarcescibile Soru). Hanno vinto Schlein, Conte e Fratoianni e, naturalmente, Alessandra Todde che nella prima intervista a Ottoemezzo ha annunciato che prioritariamente vorrà occuparsi, per la sua regione, di sanità pubblica. Ha perso Giorgia Meloni, che aveva rivendicato il predominante peso di Fratelli d’Italia nella coalizione, chiedendo la testa di Solinas e piazzando il fedelissimo Paolo Truzzu, pensando di potersi caricare sulle ...