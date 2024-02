Effetto Sardegna sul centrodestra? Non chiudetevi nel bunker

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Libero aveva avvertito illungo tutta la campagna elettorale per le regionali insugli errori che la coalizione stava facendo, e ora dopo la vittoria della grillina Alessandra Todde, spiega Daniele Capezzone nel suo editoriale, non bisogna né minimizzare né arichiviare la pratica come un episodio sfortunato. Soprattutto, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non devono chiudersi nel. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone

Effetto Todde anche in Emilia-Romagna: tra Pd e M5S si allarga l’intesa. Ecco dove in vista delle amministrative di giugno: Effetto Sardegna sui Comuni al voto a giugno. Se l’alleanza Pd-M5S era già a buon punto in Emilia-Romagna, ora il segretario Pd Luigi Tosiani spera nell’en plein: «L’obiettivo raggiungibile e ...bologna.repubblica

Regionali, in Sardegna appena 27 voti per l’autore degli audio sessisti: CAGLIARI - Ventisette voti. E' questo il magro bottino di Pietro Pinna, candidato consigliere alle regionali sarde di domenica, diventato suo malgrado celebre in tutta Italia per gli audio sessisti ...notizie.tiscali

Il M5S frena il campo largo, ma il Pd in Piemonte non vuole aspettare “Decisione in 48 ore”: Neppure la vittoria bella e inattesa di Alessandra Todde in Sardegna riesce a scaldare i cuori dei 5 stelle torinesi per il campo largo. Tanto che in serata lo stesso leader Giuseppe Conte a “Porta a ...torino.repubblica