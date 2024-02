Educazione ambientale | investire nel futuro attraverso la consapevolezza ecologica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nella corsa contro il tempo per salvaguardare il nostro pianeta, l’emerge come uno degli strumenti più potenti e cruciali a disposizione della società moderna. Sensibilizzare le aziende al tema dell’ambiente, con un approccio pragmatico e non solo ideologico, ponendo le giuste domande, modificare le nostre abitudini di consumo e cercare di ridurre la nostra impronta di carbonio: sono tutte questioni ambientali e climatiche che stanno diventando sempre più importanti nella nostra vita quotidiana. L’non è più una semplice materia nelle scuole o un argomento marginale nelle discussioni pubbliche. È diventata una necessità imperativa, un investimento nel nostrocollettivo.la...