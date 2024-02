“Eccola con il nuovo fidanzato” Carlotta Mantovan lo ha già presentato alla figlia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), c’è unamore. A sei anni dscomparsa di Fabrizio Frizzi, la giornalista e conduttrice nonché ex concorrente di Bndo con le Stelle avrebbe uncompagno. Il gossip, con tanto di foto, arriva dalnumero del magazine Diva e Donna, che ha pizzicato la coppia e ladi lei, Stella, a Maccarese, località di mare vicino Roma. Quindi ha già fatto le presentazioni. “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé – aveva confessato tempo faal settimanale Oggi – Io sono esattamente quello che si vede sullo schermo. Avendo sempre chiare in mente però quelle che nella vita reale sono per me le vere priorità”. Aveva poi raccontato cosa la fece innamorare di Fabrizio ...

“La Sardegna dimostra che il campo largo è una direzione in cui lavorare”, dice la segretaria del Pd. Il dibattito si sposta dal se al come. E già infiamma la ... (huffingtonpost)

Leao: "Del Piero è nella mia Top 11, avrei voluto giocare con lui": La stella del Milan: ”Tutti credono che io detesti o non sopporti Alex perché in passato mi ha spesso criticato. I giornali l'hanno vista come un'accusa, io come un attestato di stima” ...tuttosport

Virginia Woolf e i vestiti come forma di ribellione e infatti quella volta per Vogue…: La scrittrice indossò un abito della madre per un servizio di moda dimostrando come anche l'abbigliamento sia una forma di ribellione ...vogue

Il nuovo nero si indossa così: da Deva Cassel a Jennifer Lawrence alla sfilata di Dior: La moda non può non tenere conto dello scenario di recessione, così torna all’essenza con capi che vanno incontro alle esigenze delle donne ...corriere