Ecco la scuola di fallimento | come imparare a perdere per vincere

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Michael Jordan - 61 anni, miglior giocatore di basket di tutti i tempi e leggenda dell'Nba - ha vintonessuno. Ha incantato. Ha scritto la storia. Eppure, se gli chiedete quale sia stato il segreto della sua inarrivabile carriera, vi risponderà: «La chiave del successo è il. Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto». Concetti che a noi fanno un po' sorridere e sembrano forzati, ma che in America sono la base per qualsiasi aspetto della vita, che sia il lavoro, l'amore, le relazioni. Anzi, chi non ha fallito negli Usa viene visto quasi con sospetto -dire che non ha esperienza - ed è proprio il contrario di quanto siamo ...