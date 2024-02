Eccellenza Coppa Italia | Osimana eliminata | passa l’undici di Farsi 1-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo il 2-0 dell’andata al Diana di Osimo la formazione umbra vince anche in casa ed accede alla fase successiva VALLESINA, 28 febbraio 2024 – All’andata al Diana era finita 0-2 per gli umbri allenati da. Al ritorno il Bmg Massa Martana vince ancora e accede alla fase successiva. Il gol vittoria la 24? del secondo tempo firmato da Sciacca che sfrutta una disatenzione difensiva prende palla appena dentro l’area e batte Santarelli. ATLETICO BMG MASSA MARTANA – Battistelli, Angeli, Ziroli, Fondi, Neziri, Fapperdue, Paletta, Proietti, Scaccia, Canavese, Paciotti. All.A disp. Ercolanetti, Boninsegni, Pasqualini, Sbarzella, Valentini M., Francescangeli, Tomaino, Maggese, Valentini T.– Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese, Patrizi, Micucci, Mercanti,Bambozzi, Tittarelli,Buonaventura, Alessandroni. All. Aliberti – A ...