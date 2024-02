È più importante l’allenatore o i giocatori?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anche se siamo nel 2024 e il dibattito intorno al calcio si è notevolmente arricchito, mi sembra che nell’archetipica discussione su cosa pesi di più in una squadra tra allenatori esiamo ancora fermi a strutture rigide e sostanzialmente superate. Le posizioni, in questo dibattito, sono piuttosto manichee tra chi pensa chesia sostanzialmente ininfluente nelle sorti di una squadra e chi crede invece che la totalità del gioco e dei risultati siano diretta emanazione del suo tecnico, come se le squadre di calcio fossero solo delle estensioni di un’entità superiore,per l’appunto. È una visione abbastanza radicata. Ce ne possiamo accorgere, per esempio, dalle frequenti analogie con il gioco degli scacchi, utilizzate spesso dai commentatori, ma anche tranquillamente da chi opera nel calcio, persino ad ...