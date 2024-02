“È innamorato di me” Grande Fratello | Anita lo dicea Maddaloni | la scoperta su Garibaldi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) GiuseppeOlivieri sono amici o qualcosa di più? La domanda nasce spontanea di fronte al rapporto che tra i due si è instaurato al2023. Dopo cinque mesi e mezzo la pesantezza della reclusione nella Casa più spiata d’Italia inizia a farsi sentire e la ragazza non regge più alcuni atteggiamenti del giovane calabrese. Da quando Giuseppe sta mostrando un affetto sempre più forte per, più di qualcuno ha iniziato a credere che da parte sua non sia solo amicizia per la gieffina e ora anche lei ha qualche dubbio. Tutto è iniziato quandosi è allontanato dae lei si è confidata con Massimiano Varrese. L’attore ha ipotizzato che il bidello potrebbe provare per lei un sentimento di amore e non solo di amicizia. Leggi ...