È giunto il momento di riabilitare Garcia | con la sua media il Napoli sarebbe in zona Champions

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Èildi, i numeri del suonon mentono Una cosa importante nella vita è saper sottoporre a revisione critica le proprie posizioni. Dubitare sempre. E, se del caso, cambiare idea. Correggere la posizione. In fondo è il metodo con il quale nei secoli è progredita la scienza. Altrimenti saremmo ancora a Tolomeo. In proposito da un po’ di tempo mi capita di riflettere sul trattamento che è stato riservato a. Da me per primo. E mi chiedo: e se lui avesse capito con largo anticipo quello cheaccaduto al? Se si fosse reso conto prima di noi che ripetersi rispetto alla passata stagione era impossibile per una somma di fattori concomitanti? Ma procediamo con ordine. Voglio partire da un mantra dei ...

Quel pasticciaccio brutto di Tettoia Vinaj: la giunta ricorre in appello. Le opposizioni: “Perderete”: La questione è molto tecnica, ma per farla breve ci si può limitare ad osservare che, codici alla mano, non si poteva chiedere di onorare il contratto nel momento in cui si domandava ... mentre la ...cuneodice

Guerra Ucraina Russia, news. Coro di no a proposta Macron di inviare truppe a Kiev. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Coro di no a proposta Macron di inviare truppe a Kiev. LIVE ...tg24.sky

Tragedia e dolore. Bimbo di quattro anni muore per soffocamento: Un bambino di appena 4 anni è deceduto in ospedale a causa di soffocamento. Il piccolo, giunto in condizioni critiche. Al momento del tragico incidente era in compagnia del nonno. Il dramma è avvenuto ...agro24