“È arrivata la decisione” L’annuncio ufficiale sul generale Roberto Vannacci | il provvedimento del ministro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Il mondo al contrario” è il volume autoprodotto dal, ex capo dei paracadutisti della Folgore e fino ad agosto alla guida dell’Istituto Geografico Militare. Un libro ritenuto razzista e omofobo, dal quale l’Esercito ha preso le distanze: “In merito alla notizia pubblicata oggi su alcuni organi di stampa, relativa al contenuto del libro autoprodotto daldi Divisione– si leggeva in una nota dello Stato Maggiore dell’Esercito – la Forza Armata prende le distanze dalle considerazioni del tutto personali (come precisato nel testo) espresse dall’”. Ilera stato rimosso dall’Istituto geografico militare di Firenze dopo le feroci ...

arrivata in queste ore la notizia più importante su Amici 23. Maria De Filippi avrebbe preso la decisione definitiva su quanto avverrà tra non molto nel ... (caffeinamagazine)

Crosetto castiga Vannacci: arriva la decisione sul generale: Roberto Vannacci è stato sospeso dal suo impiego per 11 mesi: arrivata la decisione del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Sospensione disciplinare dall’impiego per 11 mesi: questa la decisione ...newsmondo

Horner è in viaggio per il Gran Premio del Bahrein nonostante l'inchiesta: Nonostante le indagini in corso su Christian Horner, il capo del team Red Bull starebbe per arrivare al Gran Premio del Bahrain. Horner è stato accusato di comportamento inappropriato e presto si sapr ...msn

Il Paradiso, trame 29 febbraio-1 marzo: Ciro ha un malore improvviso, Alfredo deluso: Le anticipazioni della puntata di venerdì 1 marzo 2024, invece, rivelano che Alfredo si ritroverà a fare i conti con una brutta scoperta sul conto della sua fidanzata e rimarrà profondamente deluso, ...it.blastingnews