Duro intervento di Ursula von der Leyen all’Europarlamento | “Guerra non imminente | ma non impossibile Mosca in Ucraina non deve vincere”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Strasburgo, 28 febbraio 2024 –durio ed esplicito della presidente della Commissione europea,von der, alla plenaria del Parlamento europeo: "La minaccia dipotrebbe non essere, ma non è– avverte -. I rischi di unanon dovrebbero essere esagerati, ma dovrebbero essere preparati. E tutto ciò inizia con l'urgente necessità di ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri". Così facendo – spiega Von der- “l'Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E per garantire che disponga della quantità sufficiente di materiale e della superiorità tecnologica di cui potremmo aver bisogno in futuro. ...