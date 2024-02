Duplice ‘lupara bianca’ nel Casertano | tre condanne dopo 28 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFino a qualche anno fa non si sapeva dov’erano finiti, se erano ancora vivi oppure morti. Erano due casi di “lupara bianca“. Solo di recente, grazie alle confessioni di un pentito eccellente, le famiglie hanno scoperto che, invece, i loro congiunti erano stati brutalmente assassinati a colpi di pistola e poi fatti sparire. Giunge a distanza di 28dai fatti la condanna degli autori delomicidio di Aurelio Nogarotto e Guerino Grieco, uccisi dal clan dei Casalesi, nel 1996, in una masseria di Santa Maria la Fossa, nel, perché ritenuti colpevoli di alcuni furti ai ddi allevatori e agricoltori della zona. Per quei tragici fatti venuti alla luce solo di recente, il gup di Napoli Giovanna Cervo ha condannato a 20di reclusione Domenico Bidognetti, 57 ...