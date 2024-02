Dune prima di Parte Due | il mito e la sfida dell' adattamento

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con l'arrivo in sala'attesissimoDue oggi 28 febbraio con Warner Bros. Pictures, passiamo rapidamente in rassegna le radici di questa saga di fantascienza, creata dallo scrittore Frank Herbert e già trasposta una volta al cinema e in tv,'ultima versione firmata Denis Villeneuve. Passando per un sogno mai realizzato.