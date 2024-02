Dune - Parte 2 | Denis Villeneuve spiega l' assenza di QUEL personaggio nel sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unapparso nella primadel kolossal non ha fatto ritorno nel se, ecco perché Con tutti i personaggi che compaiono inDue, è difficile tenerli a mente tutti, ma dopo la visione del sea molti non sfuggirà l'di uno di loro che era invece presente nel primo capitolo di. In un'intervista rilasciata a Screen Crush,hato perché Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson) non è presente nel film. Il regista ha rivelato di aver fatto questa "scelta coraggiosa di realizzare un adattamento delle Bene Gesserit e di concentrare il film sula sorellanza". Tuttavia, avrebbe voluto che "ci fosse più Thufir Hawat". Su ...