Dune 2 al cinema | tutti pazzi per Thimothée Chalamet e Zendaya

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con Thimotéetorna nelle sale. In questo secondo capitolo basato sull’omonimo libro di Frank Herbert, il film sarà diretto nuovamente dal regista canadese Denis Villeneuve. Come per il primo successo, anche in questo caso la colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer, il quale ha creato delle musiche per aiutare il regista a trovare l’ispirazione L'articolo proviene da Il Difforme.