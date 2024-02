Due minorenni trovati in casa con droghe e 10 500 euro | Arrestati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La sera scorsa (27 febbraio), i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza, due fratelli di 15 e 17 anni, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, al termine di un’attività info-investigativa mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’abitazione dei duee hanno fatto scattare la perquisizione che, ha permesso di rinvenire e sequestrare nella disponibilità dei due indagati, 670 g di cocaina, 590 g di hashish e 80 g circa di marijuana, nonché la somma contante di circa 10.500, ritenuto il provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo, i duesono statidai Carabinieri. La Procura della Repubblica per i ...