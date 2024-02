Due bambini accoltellati fuori da scuola | la pista jihadista | orrore in Germania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)in: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio, sono statiduedi 9 e 10 anni all'esterno di una. La violenza è avvenuta a Duisburg-Marxloh: a colpire, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un uomo di religione musulmana, ragione per la quale gli inquirenti non escludono la. Isono un maschio e una femmine: dopo essere stati colpiti, feriti, sono riusciti a trascinarsi all'interno dell'istituto, per poi essere ricoverati in ospedale. L'uomo che li ha feriti a coltellate è stato arrestato. Articolo in aggiornamento