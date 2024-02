Draghi scuote l’Europa | “Fate qualcosa | o il gap con i competitor sarà incolmabile”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo l’appello lanciato la settimana scorsa all’Eurofin di Gand, dove l’ex presidente della Bce Marioaveva sollecitatoad agire, ieri a Strasburgo si è tenuto un secondo incontro con i presidenti delle commissioni dell’Eurocamera.è intervenuto nel dibattito sul report per la competitività europea in preparazione, ribadendo con forza la necessità di L'articolo proviene da Il Difforme.

UE, Draghi suona la carica: è ora di riforme: «Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine non lo so, ma per favore, è il… Leggi ...informazione

Draghi, dopo appello debito comune sbotta (ancora) contro l’Ue: ‘basta dire sempre no’: L’ex presidente del Consiglio e della Bce Mario Draghi torna a lanciare un appello accorato all’Europa, nel tentativo di scuotere una Unione europea che rimane, a suo avviso, fin troppo letargica e ...finanzaonline

Draghi sferza l'Ue: "Non dire sempre no": L'ex premier, da "superconsulente", dà la scossa alle istituzioni europee: "Fate qualcosa" Insomma, fate qualcosa. «Una qualunque», a vostra scelta, ma che sia subito. Ora. Doveva fare il nonno, il pe ...ilgiornale