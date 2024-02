Dove può portare l’alchimia tra Trump e Putin L’analisi di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) C’è una geometria perversa (o virtuosa, a seconda dei punti di vista) in azione – quella tra l’ex presidente degli Stati Uniti Donald, il presidente russo Vladimir, l’ultradestra dell’Ue e la politica asiatica. Le dichiarazioni di, che corre per la nomina a candidato repubblicano al voto alla presidenza Usa di novembre, sono un sasso nello stagno delle guerre in corso. Un segnale fortissimo sono le sue affermazioni sulla Nato. Darebbe Paesi membri in pasto alla Russia se non pagano le spese per la difesa. Oppure quelle sul dissidente Navalny, ucciso in una prigione russa –suggerisce che gli Usa siano peggio della Russia. Tali posizioni incoraggianonella sua guerra in Ucraina e nel suo sostegno all’Iran, grande sponsor sia dei terroristi di Hamas sia degli Houthi in ...