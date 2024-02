Dopo la sconfitta | Soru e Truzzu pronti al rilancio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Uno lanciava in Sardegna la 'Rivoluzione gentile', confidava nel voto disgiunto e puntava al superamento del bipolarismo con una proposta politica tutta sarda, forte della sua notorietà e dell'esperienza di ex presidente della Regione fra il 2004 e il 2008. L'altro, sindaco di Cagliari, all'inizio della sua campagna elettorale tardiva, iniziata solo a fine gennaio, parlava già da vincitore, fiducioso nell'appoggio della premier Giorgia Meloni e del suo partito, FdI, e nel vantaggio insperato rappresentato dalla spaccatura nel centrosinistra. Il verdetto delle urne, il 25 febbraio scorso alle regionali in Sardegna, ha bocciato clamorosamente Renatoe Paolo, ma per entrambi è solo l'inizio di un nuovo percorso. Per il fondatore di Tiscali, già segretario regionale del Pd, terzo classificato, con 63 mila voti e l'8,6%, è andata ...