Dopo la Sardegna | l’Abruzzo | perché Schlein e Conte ora ci credono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dalla sveglia al governo alla spallata il passo può essere breve. Per questo la campagna d’Abruzzo,il brindisi in, sta mobilitando in queste ore tutto il centrosinistra che si riscopre unito come mai prima. La data è segnata: il 10 marzo si vota e fino a quel giorno la scia delle elezioni sarde contrassegnerà, su direzioni opposte, mosse e scelte delle forze dell’esecutivo attuale e dell’opposizione.al centro della Penisola, e non solo geograficamente. Alla faccia del “test locale senza conseguenze sul governo”, come qualche commentatore di area ieri derubricava acidamente il successo elettorale di Alessandra Todde sul meloniano Paolo Truzzu. Questo risultato sembra ricalcare le ultime regionali in Emilia-Romagna nel 2020, quando la Lega (uscita con il 34% dalle elezioni europee) candidò Lucia Borgonzoni e ...