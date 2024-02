Dopo il singolo | per gli Omini è tempo di ‘Three Days of Peace Love Rock’N’Roll’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Glisono tornati con il nuovoGo catch ‘em (Epic Records Italy/Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Dalle sonorità rock, il brano – scritto insieme a Willie Peyote – è un inno alla ribellione che racconta l’impeto irrequieto di chi decide di uscire dalla propria zona di comfort. Per diventare qualcosa di unico, inimitabile: Il videoclip, prodotto da LIGHTFISH Studio, rappresenta perfettamente il tema della canzone. A un iniziale cameo di Willie Peyote, in cui ironizza sul fatto che chi fa il “ribelle” deve essere fermato, si contrappongono le immagini dei ragazzi che corrono per le strade di Torino. E il grido è solo uno: Go catch ‘em, un urlo liberatorio verso la libertà. Grafica da Ufficio Stampa«Qualchefa ci siamo beccati in studio con Willie ...