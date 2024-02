Donna uccisa nel Padovano | maltempo ferma le ricerche del compagno Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unadi 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata morta nella giornata di ieri 27 febbraio a Bovolenta, in provincia di Padova. È stata colpita da numerose coltellate alla parte alta del corpo, non al volto. A trovarla è stata la madre, che dopo aver scoperto il cadavere nella figlia nel proprio cortile ha avuto un malore. Si cerca il marito della vittima, un operaio 39enne di nome Alberto Pittarello. In un fiume della zona è stato recuperato un furgone che potrebbe essere quello sul quale l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Ma oggi la piena causata dalnel fiume Bacchiglione impedisce la ripresa delle operazioni per il recupero del mezzo. Buratin era madre di una ragazzina di 15 anni. La morte della 41enne sarebbe sopraggiunta in brevissimo tempo, a causa della gravità delle ferite. L'arma usata per ucciderla, un coltello da lavoro, ...