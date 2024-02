Donna picchiata dal marito | “Non resti nemmeno incinta | ti rimando a casa in Pakistan”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pistoia, 28 febbraio 2024 – “Finalmente sono una persona". Sono le parole di unadi quarant’anni che, dopo tanta sofferenza, ha trovato la forza di ribellarsi, di prendere in mano la propria vita e di affrontare il processo con cui spera di veder riconosciuto quello che ora ritiene il suo diritto fondamentale, quello di essere unalibera. Una storia, la sua, che si dipanerà in un’aula di tribunale a partire dal 12 luglio, 2024, davanti al giudice monocratico Jacqueline Monica Magi. Quel giorno, sul banco degli imputati ci sarà quello che è ormai il suo exo, come lei, quarantenne, accusato di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe ripetutamente picchiato la moglie, a calci e pugni, sottoponendola a violenze verbali e insulti come: "Tiin, non ...