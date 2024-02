Dolore e sgomento a Sezze per la perdita di nonno Giulio | morto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Un drammaticoquello occorso questa mattina in pianura, nel territorio comunale di, e che è costato la vita aAbbate. L’uomo, 74 anni, era alla guida della sua Fiat Panda e stava accompagnando il nipote a scuola, alle medie di Borgo Faiti. Erano circa le 7 e 50 quando, arrivato all’altezza dell’incrocio tra via del Murillo e via Migliara 45, l’auto si è scontrata con un altro veicolo, una Peugeot, guidata da un ragazzo di 30 anni; tutte le persone coinvolte risiedono a. Le cause dello scontro saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti, fatto sta che l’auto cone nipote viaggiava lungo la Migliara 45, procedeva in direzione Appia ed all’incrocio aveva lo stop. Potrebbe essere stato ...