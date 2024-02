Documenti nucleari Cosa ci dicono le carte russe di cui parla il Financial Times

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La fog of war sullo strumento nucleare russo è diventata meno fitta. Ventinove diversiclassificati, relativi a simulazioni belliche (riferite ad una “Federazione meridionale” molto simile alla Repubblica Popolare Cinese che invade una “Federazione settentrionale” che ricorda invece la Russia) in cui si fa riferimento a principi operativi per l’uso delle armi, sono stati condivisi da fonti occidentali anonime con il, che ne ha prontamente divulgato i contenuti. I criteri desumibli per il potenziale impiego dell’opzione nucleare sono diversi: da una penetrazione nemica sul suolo della Federazione Russa (tra cui uno sbarco del nemico sul territorio russo, la sconfitta delle unità responsabili della sicurezza delle aree di confine) a un imminente attacco nemico con armi ...