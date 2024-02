Doc – Nelle tue mani 3 | anticipazioni 29 febbraio | Andrea scopre il segreto di Agnese?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Doc –tue3 prosegue con la messa in onda della settima puntata, giovedì 29in prima serata su Rai Uno. La nuova stagione ha fatto il suo debutto a distanza di due anni dal precedente capitolo e continuerà a raccontare la storia diFanti, ormai primario, e della sua equipe. Doc –tue3 prosegue con la messa in onda dei nuovi episodi, in prima serata su Rai Uno. La serie è ormai vicina alle battute finali e continua all’insegna degli ottimi ascolti. Nel corso della precedente puntata, è riuscita difatti a trionfare nuovamente nella fascia del prime time. Il sesto appuntamento ha conquistato una media di 4.751.000 spettatori pari al 24.7% di share, con il primo episodio a 4.833.000 e il 23.43% di share e il secondo episodio a 4.660.000, pari al ...