Doc 3 | anticipazioni 7^ puntata 29 febbraio | Fanti vicinissimo alla verità

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La settima(composta da due episodi) di Doc 3 andrà in onda giovedì 292024 su Rai 1 alle 21.25 circa. In questo appuntamento, il dottor, come rivelano le, sarà sempre più vicinoche gli è stata nascosta da Agnese. Il tutto avverrà nel momento in cui Lin e Federico si rimetteranno a lavoro sul database. Nel frattempo, la dottoressa Lin dovrà fare i conti con la sua famiglia a causa del ricovero in ospedale di sua sorella, mentre Giulia faticherà a gestire tutti i suoi impegni. Doc 3, spoiler settimana: la dottoressa Lin fa i conti con la sua famiglia La serata prenderà il via con l'episodio intitolato «Legami». Giulia dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo per concludere la sua ricerca, infatti ...