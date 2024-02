DIS-COLL 2024 | guida ai requisiti | pagamento | importi e domanda

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sulla falsariga della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego Naspi, l’Inps riconosce un sostegno economico anche a chi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, perde involontariamente la propria occupazione: si tratta dell’indennità DIS-. Ci riferiamo in particolare aiaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) e agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. I soggetti in questione, non pensionati e privi di partita IVA, accedono, previaall’Inps, alla prestazione denominata DIS-, introdotta dall’articolo 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22.La differenza rispetto alla Naspi è ben evidente, dal momento che quest’ultima è diretta a coloro che si trovano involontariamente ...