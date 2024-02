Direttamente dai parterre di Parigi | tre tendenze capelli da far vedere immediatamente al proprio parrucchiere

Aggiungi un posto a tavola: a Pasqua viene anche Pansa! Al via gli ordini per i dolci della pasticceria di Amalfi: Mentre suona al campanello, la famiglia Pansa ha tra le mani la pastiera, i Casetelli, la Colomba al limone, quella arancia e cioccolato fondente, la Colomba classica e alle Albicocche del Vesuvio, ...ilvescovado

Poste, passaporti in arrivo (in tempi brevi): ecco il piano per gestire il grave problema delle liste d'attesa: In arrivo la possibilità di richiedere il passaporto Direttamente negli uffici postali dei Comuni ... e finanziato da Poste Italiane con il sostegno di circa 800 milioni dal Pnrr e prevede la ...ilmessaggero

Belen Rodriguez paparazzata con Bruno Cerella: ritorno di fiamma: Belen Rodriguez e Bruno Cerella continuano a frequentarsi. La showgirl ed giocatore di basket sono stati paparazzati insieme nei giorni scorsi dal settimanale Chi. Dopo il difficile periodo segnato ...tuttosport