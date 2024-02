Diffidati Sassuolo-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Idi: ecco gliche nel corso del recuperoventunesima giornata di Serie A sono ainprossima partita contro la. Tre calciatori a disposizione di Calzona rischiano di essere fermati dal giudice sportivo qualora dovessero rimediare un cartellino giallo. Si tratta di Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani, che dovranno stare attenti a non rimediare un’ammonizione al Mapei Stadium, o non ci saranno al Maradona contro i bianconeri. SportFace.

Giovanili - Solo pari per l'U17 con il Pisa di Sandro Cois: allenati dall'ex granata Sandro Cois, passando in vantaggio per primi grazie al gol di Cacciamani ma subendo il pari a fine primo tempo. Poco male però: un punto guadagnato sulle sconfitte Genoa e ...torinogranata

Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 26° giornata: ecco quali: Una giornata di squalifica per Kristensen dell'Udinese, Boloca del Sassuolo e Izzo del Monza. Ammenda di 10mila euro per le società di Cagliari, Milan e Napoli ...calciomagazine

Lazio, un solo diffidato il vista della sfida al Milan: LAZIO MILAN Diffidati- Tra i biancocelesti c'è solo un giocatore in diffida in vista del Milan e rischia di saltare l'Udinese ...lazionews.eu