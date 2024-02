Diffamazione | Sensi Pd | ' maggioranza forza voto | offensiva contro stampa va avanti'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ci risiamo: lain Commissione Affari Europeiilsullaa mezzo. L'sulla informazione prosegue, si fa più spessa, capillare. Gravissimo". Lo scrive su X il senatore dem Filippo, richiamando il ddl che riforma laa mezzo. Nel testo viene eliminata la pena detentiva per i giornalisti, me viene introdotta una sanzione pecuniaria molto alta: da 5mila a 10 mila euro, che può lievitare anche a 50mila 'se laè consapevolmente falsa', si legge nel testo.

Anche la 'Iena' Pelazza va a processo, per 'Diffamazione': Un'altra Iena a processo in Tribunale a Lecco. Dopo Nina Palmieri - a giudizio con la collaboratrice Carlotta Bizzarri e ...merateonline

Bandecchi indagato per Diffamazione ad assessore Umbria: (ANSA) - TERNI, 21 FEB - Stefano Bandecchi, è indagato per Diffamazione ai danni dell'assessore regionale alla sanità dell'Umbria, Luca ...espansionetv

Fedez querela il Codacons per Diffamazione, la risposta con un video: (Adnkronos) – Fedez denuncia il Codacons per Diffamazione e calunnia e l'associazione risponde con un video in cui il presidente Carlo Rienzi tranquillizza ironicamente il rapper: "Sei nullatenente, v ...periodicodaily