Difesa | Foti Fdi | ‘soddisfazione per ripristino giornata 4 novembre’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione l’istituzione del 4 novembre comerivolta alla celebrazione dell’Unità nazionale e delle forze armate. L’Italia torna finalmente a onorare chi in passato ha sacrificato e ancora oggi dedica il bene più grande, come la propria vita, alla Patria. Fratelli d’Italia da sempre esprime profondo ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa impegnati con massima dedizione per difendere i nostri valori, non solo sul territorio nazionale, ma anche in missioni di pace in territori ostili. La loro presenza, in un contesto geopolitico come quello attuale, è sempre più importante e in quest’ottica è di grande importanza ildi questacelebrata dal 1919 al 1976”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso ...