Diciottenne picchiato | chiuso nel cofano dell’auto e sequestrato | il raid ripreso in video

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un 18enne è stato pestato ea Macerata Campania (Caserta); i carabinieri hanno arrestato 4 giovani: l'aggressione sarebbe avvenuta per un litigio in piazza.

Diciottenne pestato in stile 'Arancia Meccanica' e chiuso nel bagagliaio: 4 arresti: Un'aggressione in stile 'arancia meccanica': a subirla, nel Casertano, un 18enne colpito con calci, pugni, trascinato per i capelli in auto e poi abbandonato sul ciglio della strada. In quattro, per ...napoli.repubblica

18enne picchiato e chiuso nel bagagliaio: 4 arresti (VIDEO): L’azione legale segue un’indagine avviata dalla Stazione di Macerata Campania in seguito alla denuncia di un giovane Diciottenne. Quest’ultimo ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di ...agro24

Spinea, quattordicenne picchiato in stazione: otto denunciati, sette sono minorenni: Aggredito, picchiato, ferito al volto e poi spinto sui binari della ... Tra gli otto denunciati l’unico maggiorenne, poco più che Diciottenne, risulta già colpito da precedenti di polizia per reati ...nuovavenezia.gelocal