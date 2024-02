“Devi sapere questa cosa” Grande Fratello | da fuori urla avvisano Perla È panico | “Finisce male”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da quando è stato decretato il primo finalista del2023 la diretta di Mediaset Extra e sul sito del reality si fa sempre più scottante tra discussioni e nuovi intrighi. Come se non bastasse, ancora altre pericolosedel pubblico con il megafono. Una gieffina inizia a tremare. Erano perVatiero. Sui social non si sta parlando d’altro. Il coeso gruppo che negli ultimi mesi è stato spesso definito come un branco, adesso che Beatrice Luzzi è in Finale e può godersi lo spettacolo in relax, già sembra vicino al crollo totale. Mentre tutti litigavano sono giunte pure leperVatiero al2023., dalecol ...