Detenzione e spaccio di droga in un bar | Arrestato titolare

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Questore, in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., sospende per 10 giorni la licenza di un esercizio commerciale. Nei giorni scorsi ilera stato gravemente indiziato didi sostanze stupefacenti. Gli uomini della Polizia di Stato dell’VIII Distretto Tor Carbone, a seguito di un’attività di contrasto alloe alladi sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto ildi un bar, a Mentana, poiché gravemente indiziato di. Il proprietario, che al momento del controllo da parte degli agenti si trovava dietro al bancone, ha subito consegnato diversi involucri di cocaina, oltre ad un importo di mille euro in contanti. Contemporaneamente la perquisizione dell’esercizio ...

Chieti - Quasi un chilo di cocaina in casa, arrestato 36enne: Un uomo di 36 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile della questura di Chieti per Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in casa aveva ...veratv

spaccio di droga: marito e moglie rischiano il processo: di 38 anni, e la moglie Giuseppina T., 39enne, entrambi di Castel Volturno, accusati di Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto accertato dalla Procura sammaritana i due ...casertace

Trovato con 32 grammi di hashish alla stazione di Pontedera: I carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona in stato di libertà, sorpresa con stupefacenti durante un normale servizio di controllo mirato ...gonews