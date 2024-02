Denunciato il Titolare di un' Azienda Agricola per Stoccaggio Illegale di Rifiuti Liquidi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Teramo - Un duro colpo per un'e vitivinicola nella zona del Teramano, dove il legale rappresentante è statoper aver stoccatoin una vasca non idonea. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha visto l'intervento dei Carabinieri forestali di Teramo e dei militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Giulianova. L'inchiesta ha rivelato che l'non solo aveva violato le normative sullo smaltimento dei, ma aveva anche effettuato la captazione di acqua da un pozzo senza le dovute autorizzazioni. Questo comportamento scorretto è stato scoperto grazie al supporto tecnico fornito dal distretto di Teramo dell'Arta Abruzzo. In seguito a queste irregolarità, è stata ...

Una concessionaria Auto di Brindisi, completamente sconosciuta al fisco, avrebbe venduto, complessivamente, 1.642 Auto 'in nero ' con ricavi occultati per quasi ... (quotidianodipuglia)

Influencer si toglie il perizoma davanti a una chiesa vicino Roma. «Confesserò i miei peccati»: il parroco la denuncia ai carabinieri: «Io ho Denunciato il gesto, presentando una denuncia cautelativa nei confronti miei e della parrocchia, perché il titolo del video era "Confesserò i miei peccati".leggo

CRONACA – Auto non si ferma all’alt dei Carabinieri, scatta l’inseguimento: bloccato e Denunciato un 30enne pregiudicato: LARINO - Un'auto con a bordo 4 persone non si ferma all'alt dei Carabinieri, scatta l'inseguimento: bloccato e Denunciato un 30enne.molisenetwork

Cibo di scarsa qualità e camere senza riscaldamento in una casa famiglia: indagata la Titolare per maltrattamenti: È quanto Denunciato da due sorelle, di 15 e 5 anni, residenti in un paese della provincia di Lecce, ospiti di una casa famiglia del capoluogo salentino. Centro, ormai, chiuso da tempo, ma per motivi ...corrieresalentino